Lionel Messi verlässt den FC Barcelona: Präsident Joan Laporta nennt Gründe

Lionel Messi wird nicht mehr für den FC Barcelona spielen. Wie konnte es dazu kommen? Barca-Präsident Joan Laporta erklärt die Entscheidung und spricht die finanziellen Probleme schonungslos an.

Am Donnerstagabend waren es nur ein paar Sätze in einer offiziellen Mitteilung des FC Barcelona, am Freitagvormittag dann erläuterte Präsident Joan Laporta ausführlich die Gründe für die Trennung von Lionel Messi.