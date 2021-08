Olympia: Golferin Masson in Tokio verbessert - Korda auf Goldkurs

Caroline Masson verbessert sich in Tokio © AFP/SID/Kazuhiro NOGI

Mit insgesamt 209 Schlägen hat die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin vor den letzten 18 Löchern am Samstag bei sechs Schlägen Rückstand auf Platz drei aber kaum noch eine realistische Medaillenchance. ( Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1 -Liveticker )

Die hat Sophia Popov (St. Leon-Rot) noch weniger. Die British-Open-Siegerin spielte am Freitag auf dem Par-71-Kurs im Kasumigaseki Country Club eine 70 und rangierte mit 213 Schlägen auf Position 40 unter 60 Teilnehmerinnen.

Korda weiter auf Goldkurs

Weiter auf Goldkurs liegt Nelly Korda . Die Weltranglistenerste aus den USA, Tochter des früheren Tennisstars Petr Korda, führte das Feld nach dem dritten Tag mit 198 Schlägen und drei Schlägen Vorsprung vor der überraschend starken Inderin Aditi Ashok an.

Der Russe Daniil Medwedew ist über sein Aus im Viertelfinale des Herreneinzel so wütend, dass er seinen Schläger zertrümmert © Imago

Während Dimitrij Ovtcharov das zweite Halbfinale in einem wahren Thriller denkbar knapp verliert © Imago

Der in den Wellen von Tsurigasaki Beach am beste zurechtkam und Gold holte ... © Imago

Im Surfen ging es derweil hoch her ... © Imago

Slalomkanute Sideris Tasiadis sichert sich im olympischen Finale in Tokio Bronze - neun Jahre nach seiner Silbermedaille in London © Imago

Rekord-Olympiasieger USA ist mit einer bitteren Niederlage ins olympische Basketball-Turnier gestartet. Das 76:83 gegen Frankreich war die erste Pleite bei Olympia seit dem Halbfinale 2004 in Athen © Imago

Ragnar Ache feiert sein Tor gegen Saudi-Arabien auf kuriose Weise. Am Ende gewinnt Deutschland 3:2 © Imago

Turn-Superstar Simone Biles erhält ein eigenes Twitter-Emoji und wird als Ziege dargestellt. Goat - englisch für Ziege - steht für Greatest Of All Time, den oder die Größte aller Zeiten © Imago

Der Japaner Kanoa Igarashi zeigt auf dem Surfbrett, was in ihm steckt © Imago

Der algerische Judoka Fethi Nourine (blauer Anzug) zieht von den Wettkämpfen zurück, weil er in der zweiten Runde auf einen Israeli hätte treffen können © Imago

Schwimmstar Adam Peaty bestätigt seinen Olympiasieg von Rio über 100 m Brust bei den Sommerspielen in Tokio - und setzt auch optisch Zeichen © Imago

Tina Punzel und Lena Hentschel bescheren Team Deutschland in Tokio die erste Medaille. Im Synchronspringen vom 3m-Brett gewinnen sie mit dem letzten Sprung Bronze © Imago

Pita Taufatofua sorgt auch bei seiner dritten Olympia-Teilnahme in Tokio für Aufsehen. Bei der Eröffnungsfeier glänzt er erneut mit seinem eingeölten Körper © Imago

Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding tragen die deutsche Fahne ins Olympiastadion. Insgesamt gehen 432 Deutsche in Tokio auf Medaillenjagd © Imago

Die Olympischen Spiele 2021 gehen vom 23. Juli - 8. August in der japanischen Hauptstadt über die Bühne © Imago

Klettern feiert in Tokio Olympia-Premiere - und produziert spektakuläre Bilder. Der deutsche Teilnehmer Alexander Megos verpasst als Neunter knapp den Einzug ins Finale. SPORT1 zeigt die Bilder der Spiele © Imago

Die 32. Olympischen Spiele sind in vollem Gange. Bereits 1964 fanden die Sommerspiele in Tokio statt © Marc Tirl/Imago

Die dritte Runde am Freitag konnte planmäßig durchgeführt werden, nachdem sie am Vortag aufgrund einer schlechten Wetterprognose noch auf der Kippe gestanden hatte. Das angekündigte Unwetter zog nicht über die Anlage, der Spielbetrieb war damit nicht in Gefahr.