Bundesliga: Kevin-Prince Boateng erfüllt sich Herzenswunsch

Der Wechsel zu Hertha BSC bedeutet für Kevin-Prince Boateng eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. In einem Interview begründet er seinen Schritt.

Für Kevin-Prince Boateng ist mit dem Wechsel zum Bundesligisten Hertha BSC ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen.

“Ich habe vor sechs Jahren angefangen davon zu träumen, meine Karriere in Berlin zu Ende zu bringen, dieser Traum geht gerade in Erfüllung, ich lebe in meinem Traum. Mehr Glücksgefühle hatte ich nur, als meine Kinder geboren wurden”, sagte der 34-Jährige im Interview mit dem Tagesspiegel.