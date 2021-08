Olympia 2021: Julius Brink greift Organisatoren wegen Ansetzung der Beach-Medaillenspiele an

Bei den Olympischen Spielen finden die Medaillenspiele im Beachvolleyball in der größten Hitze statt. Olympiasieger Julius Brink greift die Organisatoren dafür scharf an.

Das Match um Platz drei fand am Freitag um 10.00 Uhr Ortszeit im Hafen von Tokio statt, eineinhalb Stunden später stieg das Finale zwischen Alix Klineman/April Ross (USA) und Mariafe Artacho del Solar/Taliqua Clancy (Australien). “Wir sehen hier beeinträchtigte Spielerinnen in der Hitze, ich finde es irgendwo auch sehr fahrlässig, die Matches so anzusetzen”, sagte Brink, der 2012 in London gemeinsam mit Jonas Reckermann Gold gewonnen hatte.