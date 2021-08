Olympia 2021: US-Duo Alix Klineman und April Ross holt Gold im Beachvolleyball

Die US-Beachvolleyballerinnen Alix Klineman und April Ross sichern sich bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille und sind damit Nachfolgerinnen des deutschen Duos, das in Rio 2016 triumphierte.

Dadurch komplettierte Ross ihren olympischen Medaillensatz. Die 39-Jährige hatte 2012 mit Partnerin Jennifer Kessy Silber in London und 2016 in Rio mit Kerri Walsh Bronze geholt. Für die USA war es das insgesamt siebte Beachvolleyball-Olympiagold.

Die Bronzemedaille sicherten sich am Freitag die Europameisterinnen Joana Heidrich und Anouk Verge-Depre. Das Schweizer Duo bezwang Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka aus Lettland mit 2:0 (21:19, 21:15). Auf dem Weg zum Edelmetall hatten Heidrich/Verge-Depre in der Vorrunde unter anderem das zweite deutsche Duo Karla Borger/Julia Sude geschlagen. Für die Düsseldorferinnen war nach drei Niederlagen in drei Partien in der Gruppenphase Schluss.