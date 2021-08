Olympia 2021: Jonathan Hilbert holt Silber über 50 km Gehen

Der 26-Jährige von der LG Ohra musste sich in Sapporo in 3:50:44 Stunden nur dem Polen Dawid Thomala (3:50:08) geschlagen geben.

Hilbert bricht in Tränen aus

“Ich werde die Silbermedaille in der Hand haben und ich werde mir denken, dass es nicht meine ist. Die hat mir irgendjemand vom deutschen Team in die Hand gegeben, um zu schauen wie sie aussieht. Wahnsinn, ich bin unglaublich stolz.”

Anschließend bedankte er sich bei Familie, Trainer- und Ärzteteam - und brach dann in Tränen aus, als er von seiner Freundin Anna erzählte. “Sie glaubt in jeder Sekunde an mich. sie hat die ganze Zeit gesagt, sie hat ein sehr gutes Gefühl. Sie hat mich immer aufgebaut, ist immer an meiner Seite. Wir haben jeden Tag gefacetimed, weil es mir mental nicht so gut ging.”