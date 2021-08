Olympia 2021: Deutsche Frauen um Mihambo senden Zeichen

Zum Glück für das deutsche Olympiateam hat sich diese Idee von Pierre de Coubertin nicht durchgesetzt. Der Gründervater war bis zu seinem Tod im Jahr 1937 der Meinung, die Olympischen Spiele sollten vor allem als Nachweis männlicher Leistungsstärke dienen. Stark sind im “Team D” anno 2021 aber vor allem die Frauen, die in Tokio die Medaillenbilanz kräftig aufpolieren und für viele Highlights sorgen. ( Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1 -Liveticker )

Sieben der acht Goldmedaillen, die bis Mittwochnachmittag gewonnen wurden, bekamen DOSB-Athletinnen um den Hals gehängt. Diese “Frauen-Power” passe “ganz gut in unsere Zeit”, sagte Gold-Reiterin Julia Krajewski.

“Das ist natürlich schön”, ergänzte Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo , “weil auch die DOSB-Kampagne war, dass Frauen mehr in den Vordergrund sollen. Ich denke, das haben wir geschafft mit den vielen Goldmedaillen.” Jeder Erfolg dürfte auch ein kleiner Schritt zu noch mehr Geschlechtergerechtigkeit sein.

Rotter-Focken sendet Appell nach Gold-Gewinn

In vielen olympischen Sportarten gibt es nach wie vor ein weibliches Nachwuchsproblem, auch bei der öffentlichen Wahrnehmung spielen Mann und Frau nicht in der gleichen Liga. “Mit Ausnahme Olympischer Spiele erhalten Athletinnen in der Sportberichterstattung durchschnittlich nur zehn Prozent der medialen Aufmerksamkeit”, sagte Petra Tzschoppe, Vizepräsidentin für Frauen und Gleichstellung im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).