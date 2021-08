NBA: Julius Randle verlängert bei New York Knicks um vier Jahre

Julius Randle gelingt in der vergangenen Saison der Durchbruch bei den New York Knicks. Die Franchise belohnt ihn dafür mit einer Vertragsverlängerung, die Randle zu etwas Besonderem macht.

Das Bemerkenswerte an diesem Vertrag: Randle hätte seinen alten Vertrag auslaufen lassen und bei einer erneuten Unterschrift die 200-Millionen-Dollar-Grenze knacken können.

Julius Randle arbeitet am Legenden-Status

Durch den neuen Vertrag bekommen die Knicks jedoch zusätzlichen finanziellen Spielraum für die Kaderplanung der kommenden Saison. Dazu hat der Power Forward die Möglichkeit, sich unter Umständen bis an sein Karriereende an die Knicks zu binden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Die Nummer sieben des Drafts 2014 scheint nach zwei Jahren bei den New Orleans Pelicans und vier Spielzeiten bei den Los Angeles Lakers in New York seine sportliche Heimat gefunden zu haben - und diese Zuneigung beruht auf Gegenseitigkeit.