Olympia 2021: Gina Lückenkemper kämpft mit der Sprintstaffel um Medaille

Nach schweren Monaten mit vielen Rückschlägen führt Gina Lückenkemper die Sprintstaffel ins Finale. Dort will sie sich mit einer Medaille für all die Mühen und Entbehrungen belohnen.

Staffel-Finale mit Lückenkemper am Freitag

Schließlich war bis vor wenigen Wochen nicht einmal klar, ob die erfolgreichste deutsche Sprinterin der vergangenen Jahre überhaupt in Tokio würde an den Start gehen können.

Lückenkemper trotz Rückschlägen optimistisch

Für Lückenkemper, die eigentlich nur als Ersatz für beide Wettbewerbe eingeplant war, ergab sich so plötzlich sogar die theoretische Möglichkeit auf einen Einzelstart. Am Ende aber entschied sich das Trainerteam nach einem Gespräch mit ihr gegen einen Start über die 100 Meter.

Eine Entscheidung, die sich auszahlen könnte. Denn Lückenkemper ist nun umso fokussierter auf den Staffel-Start. Ob sie an ihre Bestzeiten von 2017 in London (10,95 Sekunden) und 2018 bei der EM in Berlin (10,98) anknüpfen kann, ist zwar ungewiss.

Trainer in Florida saß in Haft

Aber sie wird alles aus sich herausholen. Schließlich waren die Spiele in Tokio einer der Hauptgründe, warum sie vor knapp zwei Jahren Deutschland verließ und sich in Florida der Trainingsgruppe des hoch dekorierten Coaches Lance Brauman anschloss.

Im November 2019 begab sie sich für ihren großen Olympia-Traum in die Knochenmühle des US-Trainings, das um ein Vielfaches intensiver ist als das in Deutschland. Auch im Februar diesen Jahres zog es sie wieder nach Florida zu Trainer Brauman. Jenem Coach, der nicht nur positive Schlagzeilen produzierte.

2006 saß er eine zehnmonatige Haftstrafe in Texas ab, weil er Sport-Talenten am College illegal Stipendien zuschanzte. Aber auch wegen Dopings geriet sein Name in den Fokus. Denn er trainierte Tyson Gay, der 2013 wegen Dopings gesperrt wurde.