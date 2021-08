Tennis: Roger Federer sagt Teilnahmen in Toronto und Cincinnati ab

Die Turniere in Toronto und Cincinnati finden ohne Roger Federer statt. Rund drei Wochen vor dem Beginn der US Open hat der Tennisstar weiterhin mit Fitnessproblemen zu kämpfen.

