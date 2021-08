NBA: LaMarcus Aldridge denkt wohl an Comeback nach Herzproblemen

Giannis als Freiwurf-Statue: So unterhaltsam war die Bucks-Parade

Laut ESPN überlegt LaMarcus Adridge tatsächlich, ob er in der kommenden Saison sein Comeback feiern soll. Erst vor Kurzem hatte der 36-Jährige nach Herzproblemen seinen Abschied aus der NBA verkündet.

“15 Jahre lang habe ich den Basketball an erste Stelle gesetzt, jetzt ist es an der Zeit, an meine Gesundheit und meine Familie zu denken”, erklärte er seinen Rücktritt, nachdem er gegen die Lakers einen merkwürdigen Herzschlag gespürt habe.