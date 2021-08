Max Eberl spricht Klartext zu Olympia, Ticketpreisen, Zakaria, Ginter

Eberl: “Extreme, die für eine Entfremdung sorgen”

Der 47-Jährige glaubt zudem, dass oft versucht werde, “einen Keil zwischen Profi- und Amateurfußball zu treiben, aber der Profifußball kann nichts dafür, dass das Interesse an ihm so groß ist”.

Eberl: “Deshalb haben sich die Bayern-Fans beschwert”

Er sei überrascht, “dass so Themen plötzlich aufkommen und in einen Gesamtkontext gepackt werden. Ich frage mich, was damit erreicht werden soll, wenn diese Dinge jetzt so hochgekocht werden? Wollen wir alles immer ins schlechte Licht rücken?”