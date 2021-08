Lionel Messi kehrt nicht zum FC Barcelona zurück - die Reaktionen

Dieser Hammer-Meldung sorgte am Donnerstag für ein großes Beben im Fußball – und löste viele Reaktionen aus.

So twitterte Mainz 05 auf seiner englischen Seite nur zwei Emojis, die häufig vor bevorstehenden Transfers oder zumindest Gerüchten benutzt werden: Zwei Augen und eine Sanduhr.

Und der 1. FC Köln schrieb: “Jeder will, dass wir den Goat holen – er ist schon immer hier gewesen.” Dazu posteten die Social-Media-Verantwortlichen ein GIF von Maskottchen Hennes.

Der Witz funktioniert allerdings nur auf Englisch, wo Goat nicht nur die Bezeichnung für den Greatest Of All Time, also den besten Spieler aller Zeiten, ist, sondern auch das Wort für “Ziege” ist.