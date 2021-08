Wrestling: Legende "Beautiful" Bobby Eaton stirbt unter tragischen Umständen

Der populäre Showkampf-Star, der erst vor einem Monat seine Frau Donna verloren hatte, starb in der Nacht zum Donnerstag. Seine Schwester Debbie machte den Tod via Facebook öffentlich und berichtete, dass Tochter Taryn ihren Vater leblos aufgefunden hätte.

Eaton schrieb Geschichte vor allem als Teil des Duos The Midnight Express und durch dessen stilbildende Rivalität mit dem WWE-Hall-of-Fame-Duo The Rock ‘n’ Roll Express - eine Fehde, die zur oft kopierte Blaupause des Tag-Team-Wrestlings wurde, wie man es heute kennt.

Bobby Eaton war Teil des legendären Midnight Express

Der schillernde Midnight Express - berühmt unter anderem für den bombastischen Einmarsch zum Score aus dem gleichnamigen Filmklassiker, komponiert vom Südtiroler Disco-Denkmal Giorgio Moroder - war ein Gespann, das in verschiedenen Regionen in verschiedenen Besetzungen antrat.

Fehde mit Rock ‘n’ Roll Express war stilbildend

Die großen Duelle der beiden Expresses hatten immer wieder dieselbe Formel: Der als Bösewichte antretende Midnight Express isolierte Morton, dessen Fähigkeit das “face in peril” zu mimen, den in Bedrängnis geratenen Liebling, so eindrucksvoll waren, dass “playing Ricky Morton” in der Branche zum geflügelten Wort wurde.