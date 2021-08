Lionel Messi verlässt FC Barcelona - Barca-Verhandlungen gescheitert

“Obwohl zwischen dem FC Barcelona und Leo Messi eine Einigung erzielt wurde und beide Parteien die klare Absicht hatten, heute einen neuen Vertrag zu unterzeichnen, kann dieser aufgrund wirtschaftlicher und struktureller Hindernisse (Bestimmungen der spanischen La Liga) nicht finalisiert werden”, teilte der Klub am Donnerstagabend mit.

La-Liga-Regeln schuld an Messi-Abschied?

Wie die Blaugrana in ihrem Statement schrieb, waren die finanziellen und organisatorischen Vorgaben durch La Liga unüberwindbar. Eigentlich waren sich Verein und Spieler einig und bereit, einen neuen Vertrag zu unterschreiben.

Laporta versprach Messi-Verbleib

Nach 778 Pflichtspielen seit seinem Debüt im Oktober 2004 mit 672 Toren und 305 Vorlagen ist Messis Zeit, in der er unter anderem vier Mal die Champions League und zehn Mal die spanische Meisterschaft gewann, in Barcelona beendet.

“Wir machen Fortschritte. Er will bleiben, und wir wollen, dass er bleibt. Wir sind auf dem Weg, die Formel dafür zu finden”, hatte Barca-Präsident Joan Laporta zuletzt noch erklärt. Doch es kam anders, die Fans des Traditionsvereins sind schockiert. Ihrem Ärger machten sie nach der Mitteilung in den sozialen Netzwerken Luft.

Schuldenberg von Barca zu groß

Der Plan sah vor, dass Messi noch zwei Jahre in Barcelona die Anhänger verzückt, dann für drei Jahre in die USA wechselt, bevor er zum spanischen Klub in neuer Funktion zurückkehrt. Denn Messi ist eine unbezahlbare Symbolfigur für die Blaugrana, gewann mit seinem einzigen Klub als Profi 35 Titel.