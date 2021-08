Wakeboarden LIVE auf SPORT1 im TV und Stream: Red Bull Wake Capital

Jede Menge Wassersport-Action LIVE aus Hamburg: Beim Red Bull Wake Capital gehen die besten Wakeboarder an den Start und lassen die Fans staunen.

Nie dagewesene Parcours und ein hochklassiges Teilnehmerfeld sorgen bei dem Kräftemessen der weltbesten Wakeboarder am Samstag ab 17 Uhr für beste Unterhaltung im TV auf SPORT1 und im Stream . Auf dem eigens erschaffenen Kurs in der HafenCity sind etliche atemberaubende Sprünge und Tricks praktisch garantiert.

Was ist Wakeboarden? Es handelt sich um eine anspruchsvolle Wassersportart, bei der die Athleten auf einem Brett von einem Boot oder einem Wasserskilift über die Oberfläche gezogen werden. Nirgends in der Welt findet sich eine höhere Dichte solcher Lifts wie in Deutschland.