T1 qualifiziert sich für die LCK-Playoffs

Die koreanische eSports-Organisation T1 hat sich durch die Niederlage der Konkurrenz automatisch für die LCK-Playoffs in League of Legends qualifiziert © T1

Die Liga selbst wird gegenwärtig von NongShim REDFORCE angeführt, jedoch hat Platz zwei, Gen.G, ein Spiel weniger und könnte bei einem Sieg gegen T1 am morgigen Freitag mit dem Spitzenreiter gleichziehen. Die Plätze drei und vier werden von Liiv SANDBOX sowie dem amtierenden Weltmeister DWG KIA, ehemals Damwon Gaming, belegt. Die LCK-Playoffs beginnen am 18. und enden mit dem großen Finale am 28. August. Das Team, das sich am Ende gegen die Konkurrenz durchsetzen kann und auf dem ersten Platz landet, qualifiziert sich automatisch für die League of Legends World Championship 2021 in China.