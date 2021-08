Die neue DFB-Pokal-Saison auf SPORT1: Mit ERGO, Volkswagen und bwin setzen starke Marken auf das Premium-Umfeld Die neue DFB-Pokal-Saison auf SPORT1: Mit ERGO, Volkswagen und bwin setzen starke Marken auf das Premium-Umfeld

Neue DFB-Pokal-Spielzeit auf SPORT1: Der FC Bayern München tritt in der 1. Runde beim Oberligisten Bremer SV an – Livespiel wird nach Verschiebung nun am Mittwoch, 25. August, live ab 20:15 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de gezeigt

Ismaning, 5. August 2021 – Die neue DFB-Pokal-Saison startet am Wochenende – auf SPORT1 werden in diesem so emotional besetzten Premium-Umfeld auf der 360°-Sportplattform starke Marken crossmedial in Szene gesetzt: Die Sport1 GmbH und die MAGIC SPORTS MEDIA GmbH gehen mit der ERGO Group, Volkswagen und bwin als Werbepartnern in die neue Spielzeit des traditionsreichen Wettbewerbs.

Die erfolgreiche Partnerschaft mit der ERGO Group setzt SPORT1 auch in der kommenden Saison fort – mit umfassendem crossmedialen Presenting: ERGO wird als Co-Sponsor aller Livespiele und Analysen im TV sowie aller digitalen Highlight-Sendungen integriert. Darüber hinaus wird die Marke als Premium Partner im DFB-Pokal-Channel auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps platziert in den Werbeformen Max Presenting Header, Halfpage Ad, Mobile Presenting Header, Mobile Rectangle, Understitial und einem Sponsor Opener vor allen Videos. Über die Zusammenarbeit mit SPORT1 zum DFB-Pokal hinaus ist ERGO auch Offizieller Partner des DFB-Pokals und des DFB-ePokals.

Auch die Kooperation mit Volkswagen zum DFB-Pokal geht in die nächste Spielzeit: Der Autohersteller wird bei den Liveübertragungen als Presenter der Halbzeit-Analyse eingebunden. Im Rahmen seines umfangreichen Fußball-Engagements ist Volkswagen seit 2012 auch Offizieller Partner des DFB-Pokals.

Die langjährige Zusammenarbeit mit bwin, der erfolgreichen Sportwettenmarke der Entain Group, die zudem Partner des DFB ist, setzt die MAGIC SPORTS MEDIA fort: Die Vereinbarung umfasst in der neuen Pokal-Spielzeit auf SPORT1 im TV ein Sonderwerbeformen-Paket mit Werbeschals in den Vorberichten, Cornersplitscreens während des Spiels und Countdownsplits zum Anpfiff der zweiten Halbzeit. Auch umfangreiche klassische TV-Spots in allen relevanten Fußball-Umfeldern sind ein wichtiger Bestandteil der Partnerschaft. Auf den Digitalplattformen von SPORT1 wird bwin mit Content-sensitiven Integrationen auf der Homepage, in Live-Tickern sowie News-Artikeln platziert.

Stefan Obstmayer, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: “Wir freuen uns, dass mit ERGO und Volkswagen zwei große Marken auch in dieser Saison wieder auf unser emotional aufgeladenes und reichweitenstarkes DFB-Pokal-Umfeld setzen. Mit großer Vorfreude auf viele begeisternde und denkwürdige Pokalmomente gehen wir zusammen mit unseren langjährigen Partnern in die neue Spielzeit dieses geschichtsträchtigen Wettbewerbs.”

Christian Madlindl, Geschäftsleiter der Magic Sports Media GmbH: “Die Marke bwin wird im Rahmen unserer langjährigen Partnerschaft auch in dieser Pokal-Saison prominent und crossmedial auf unseren SPORT1 Plattformen eingebunden. Apropos Partnerschaft: Nach dem Erfolg bei der Rechtevergabe werden wir bis mindestens 2026 Medienpartner des DFB-Pokals bleiben und unsere Werbekunden in diesem so einzigartigen Umfeld auch in Zukunft entsprechend inszenieren.”

Pokalfieber auf SPORT1: So setzt die 360°-Sportplattform den DFB-Pokal in Szene

Auch in der neuen Spielzeit bekommt der DFB-Pokal auf SPORT1 die große Bühne: In der 1. Runde überträgt SPORT1 das Spiel des Deutschen Meisters und Rekordpokalsiegers FC Bayern München beim Oberligisten Bremer SV. Nach der kurzfristigen Verschiebung findet die Partie nun am Mittwoch, 25. August, statt – live ab 20:15 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de. Der große DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 wird bereits um 18:30 Uhr mit allen Infos im “DFB-Pokal Countdown” starten. Thomas Helmer wird die DFB-Pokal-Liveübertragungen in der neuen Saison als Moderator begleiten – gemeinsam mit Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg. Bis zum Viertelfinale zeigt SPORT1 auch in dieser Saison wieder insgesamt vier DFB-Pokal-Livespiele im Free-TV.

Die 1. Runde des DFB-Pokals wird auch in “Der STAHLWERK Doppelpass” am 8. August thematisiert. Hinzu kommen die “DFB-Pokal Pur”-Sendungen am 8. und 10. August mit Spielzusammenfassungen der 1. Runde. Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen: Über den kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps hinaus werden die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel angeboten. Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich.

Spannende Hintergründe und Eindrücke zum DFB-Pokal liefert SPORT1 auch auf seinen Social-Media-Kanälen: Bei jedem Livespiel werden die Fans auf Facebook, Instagram und Twitter versorgt. Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal “#meinpokal – Zeit für Helden” spiegelt sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung wider, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. Mit dem Hashtag #meinpokal können sich auch die Fußballfans an der Diskussion über die einzigartigen Geschichten beteiligen, die der DFB-Pokal schreibt.

Erfolg bei der Rechtevergabe: SPORT1 bleibt bis mindestens 2026 Medienpartner des DFB-Pokals

Bei der Vergabe der Medienrechte Ende Juli hat die Sport1 GmbH vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) plattformneutrale audiovisuelle Verwertungsrechte am wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb ab der Saison 2022/2023 bis einschließlich der Spielzeit 2025/2026 erworben. Das vom DFB an SPORT1 vergebene Paket E umfasst die Rechte zur linearen und non-linearen Highlight-Verwertung aller 63 Spiele des DFB-Pokals auf allen TV- und Digital Kanälen der 360°-Sportplattform.





