Olympia 2021: Zehnkampf-Sieger Warner über 9000 - deutsche Bestmarke getilgt

Damian Warner ist der neue König der Athleten. Nach dem verletzungsbedingten Aus von Weltmeister Niklas Kaul gewann der 31 Jahre alte Kanadier mit herausragenden 9018 Punkten Olympia-Gold im Zehnkampf, Silber ging an Weltrekordler Kevin Mayer (8726/Frankreich). Bronze sicherte sich der Australier Ashley Moloney (8649).

Kaul hatte zum Abschluss des ersten Wettkampftages über 400 m wegen einer Fußverletzung aufgeben müssen. “Das Ziel der Olympia-Medaille muss ich mir dann wohl noch für Paris aufsparen”, sagte der 23-Jährige mit Blick auf die Spiele 2024 in Frankreich. Kai Kazmirek belegte Rang 14 (8126).

Olympischer Rekord: Warner toppt Sebrle und Eaton

Am Ende wurde die Frankfurterin mit 6419 Punkten Siebte. Gold ging wie in Rio vor fünf Jahren an Nafissatou Thiam (6791 Punkte/Belgien) vor den beiden Niederländerinnen Anouk Vetter (6689) und Emma Oosterwegel (6590).