Project M: Ist das der Valorant-Klon?

Mit Valorant schuf Riot Games einen der angesagtesten Shooter der Gegenwart. Nun scheint es so, dass sich ein Unternehmen sehr deutlich von dem Titel hat inspirieren lassen und kündigt “Project M” an.

Project M befindet sich aktuell in der Beta-Phase, bietet aber schon jetzt alles, was man auch in Spielen wie Valorant, Overwatch und zu Teilen in Rainbow Six: Siege findet. Im direkten Vergleich verfügt jedoch das Spiel von Riot Games über die größten Gemeinsamkeiten. Insbesondere die Waffen, die grafische Darstellung, Karten und Kill-Anzeige könnten so eins-zu-eins aus Valorant stammen.