Fortnite: Macht euch bereit für das Suicide Squad

Passend zum frisch in den Kino anlaufenden DC-Comics-Film "The Suicide Squad" präsentiert Epic Games neue Fortnite-Skins © Epic Games

Suicide Squad 2 läuft aktuell in den deutschen Kinos an. Passend zum neuen DC-Comics-Film gibt es auch ein Suicide Squad Crossover in Fortnite, das in Zukunft mit weiteren Skins ergänzt wird.