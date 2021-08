Kein Showdown mit Roglic: Tour-Sieger Pogacar verzichtet auf Vuelta

Tour-Sieger Tadej Pogacar wird anders als ursprünglich geplant nicht an der 76. Spanien-Rundfahrt (14. August bis 5. September) teilnehmen.

Tour-Sieger Tadej Pogacar wird anders als ursprünglich geplant nicht an der 76. Spanien-Rundfahrt (14. August bis 5. September) teilnehmen. Dies verkündete der 22 Jahre alte Slowene vom UAE Team Emirates am Donnerstag in einer Videobotschaft bei Twitter.