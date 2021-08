BVB: Trainer Rose gibt Kobel und Malen im Pokal Einsatzgarantie

Pokal-Auftakt für den BVB in Gefahr?

Dortmunds neuer Trainer Marco Rose kündigt das Debüt zweier Neuzugänge an - und nennt drei weitere interessante Namen.

Titelverteidiger Borussia Dortmund wird die erste DFB-Pokal-Runde am Samstag beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden ( DFB-Pokal: SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund, Sa, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) mit den Neuzugängen Gregor Kobel und Donyell Malen auf dem Rasen angehen, sofern sie nach den positiven Coronatests von Thomas Meunier und Julian Brandt wie geplant stattfinden kann.

Erst am Nachmittag erwarten die Borussen die Ergebnisse der jüngsten PCR-Tests ihrer übrigen Spieler.

“Wenn wir Gregor Kobel geholt haben, wissen wir alle, dass wir ihn als Nummer eins geholt haben”, erklärte der neue BVB-Coach Marco Rose am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz. “Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Er muss das mit Leistung unterstreichen.” (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Malen gibt sein BVB-Debüt

Auch Donyell Malen, in der vergangenen Woche von der PSV Eindhoven nach Dortmund gewechselt, wird sein erstes Pflichtspiel in schwarz-gelb bestreiten. “Man kann davon ausgehen, dass er am Samstag dabei ist”, sagte Rose.