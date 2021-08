Alica Schmidt: Traum vom Olympia-Start platzt - trotzdem Dank bei Instagram

Die deutsche 4x400-Meter-Staffel startete ohne die 22-Jährige, die schon seit Jahren von Boulevard-Medien weltweit als “World’s sexiest Athlete” in den Blickpunkt gerückt wurde - und verpasste in der Besetzung Corinna Schwab, Carolina Krafzik, Laura Müller und Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß knapp den Endlauf .

Alica Schmidt dankt für “viele süße Nachrichten”

Schmidt steckte die Enttäuschung schnell weg und wandte sich schon vor dem Start des Rennens über ihr Standardmedium mit einer positiven Botschaft an ihre Fans, dankte für “viele süße Nachrichten in den vergangenen Tagen” und richtete den Blick nach vorn.

“Ich kann nicht dankbar genug für all die Erfahrungen sein, die ich in Tokio schon gemacht habe”, schrieb die in Worms geborene und in Ingolstadt aufgewachsene Schmidt: “Ich habe so viel gelernt und kann nicht erwarten, wohin mich meine sportliche Karriere in den kommenden Jahren trägt.”