Olympia 2021: Moderne Fünfkämpferin Schleu zum Auftakt in Führung

Annika Schleu ist sehr gut in die Olympischen Spiele in Tokio gestartet © Imago

Fünfkämpferin Annika Schleu ist glänzend in den olympischen Wettkampf in Tokio gestartet. Die Olympia-Vierte von Rio hat eine Medaille in Tokio fest im Blick.

Die Olympia-Vierte von Rio gewann in der Platzierungsrunde des Fechtens 29 von 35 Duellen und geht in der ersten Teildisziplin mit 274 Punkten als Führende in die Bonusrunde am Freitag. Dort kann sie bei 30 Punkten Vorsprung vor der zweitplatzierten Südkoreanerin Kim Sehee nicht von der Spitze verdrängt werden.