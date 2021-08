Doppelpass auf SPORT1: Hasan Salihamidzic und Almuth Schult zu Gast

Neue Saison, neuer Doppelpass: Am Sonntag sind Hasan Salihamidzic und Almuth Schult bei Moderator Florian König zu Gast.

Der STAHLWERK Doppelpass präsentiert sich in der Saison 2021/2022 in einem neuen Gewand: Florian König übernimmt von Thomas Helmer die Gastgeber-Rolle des SPORT1 Flaggschiffs, das künftig aus einem neuen Set in der bewährten Location im Hilton Munich Airport Hotel gesendet wird.