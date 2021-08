Nachholtermin steht fest: FC Bayern München startet am Mittwoch, 25. August, beim Bremer SV in den DFB-Pokal – SPORT1 überträgt live ab 20:15 Uhr Nachholtermin steht fest: FC Bayern München startet am Mittwoch, 25. August, beim Bremer SV in den DFB-Pokal – SPORT1 überträgt live ab 20:15 Uhr

undefined © undefined

Großer DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 beginnt am 25. August ab 18:30 Uhr: Alle Infos zum Duell zwischen Bremer SV und FC Bayern München im “DFB-Pokal Countdown”, Livespiel ab 20:15 Uhr

Ismaning, 5. August 2021 – Nach der Corona-bedingten Absage ist nun der Nachholtermin für das Spiel des Rekordpokalsiegers FC Bayern München beim Oberligisten Bremer SV fix: SPORT1 überträgt das Match am Mittwoch, 25. August, live im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de . Der große DFB-Pokal-Abend auf SPORT1 startet bereits um 18:30 Uhr mit allen Infos im “DFB-Pokal Countdown”. Die Übertragung des Livespiels beginnt um 20:15 Uhr, im Anschluss steht ab 22:15 Uhr in den “DFB-Pokal Highlights” die Nachberichterstattung auf dem Programm. Thomas Helmer wird die DFB-Pokal-Liveübertragungen in der neuen Saison als Moderator, Markus Höhner als Kommentator und Stefan Effenberg als Experte begleiten.

Die erste Hürde für Julian Nagelsmann im DFB-Pokal

Für den neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann steht die erste Hürde im DFB-Pokal an. Zum Auftakt beim Bremer SV soll aus Münchner Sicht – trotz der mäßigen Ergebnisse in der Vorbereitung – auf jeden Fall ein klarer Sieg gelingen. Zumal die Bayern, Rekordpokalsieger mit 20 Titeln, in der vergangenen Saison in der 2. Hauptrunde am Zweitligisten Holstein Kiel nach Elfmeterschießen scheiterten. Für den Gegner aus Bremen geht indes mit dem Los FC Bayern ein Traum in Erfüllung. Zuletzt spielte der Bremer SV, der den Slogan “Seit 1962 nicht in der Bundesliga” nutzt, in der Saison 2016/2017 im DFB-Pokal und unterlag dem SV Darmstadt 98 klar mit 0:7.

Die Highlights der 1. Runde u.a. mit den Partien von Dortmund, Leipzig und Frankfurt im Free-TV auf SPORT1

Der Livespiel-Auftakt des FC Bayern München beim Bremer SV ist Corona-bedingt verlegt, SPORT1 widmet sich weiterhin ausführlich der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. So sind die Highlights der Freitag- und Samstagspiele am kommenden Sonntag, 8. August, um 09:00 Uhr beziehungsweise 13:30 Uhr in “DFB-Pokal Pur” zu sehen. Darunter die Spiele SV Wehen Wiesbaden gegen Borussia Dortmund und BFC Dynamo gegen VfB Stuttgart und SV Sandhausen gegen RB Leipzig. Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals ist auch ein Thema in “Der STAHLWERK Doppelpass” am Sonntag, 8. August, live ab 11:00 Uhr. Am Dienstag, 10. August, ab 23:00 Uhr sind dann in einer zweistündigen Sendung die Spielzusammenfassungen der 1. Runde zu sehen, darunter auch die Partien von Sonntag beziehungsweise Montag wie zum Beispiel Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt und 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach.

Pokalfieber auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen: Über den kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps hinaus werden die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel angeboten. Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich.

Spannende Hintergründe und Eindrücke zum DFB-Pokal liefert SPORT1 auch auf seinen Social-Media-Kanälen: Bei jedem Livespiel werden die Fans auf Facebook , Instagram und Twitter versorgt. Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal “#meinpokal – Zeit für Helden” spiegelt sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung wider, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. Mit dem Hashtag #meinpokal können sich auch die Fußballfans an der Diskussion über die einzigartigen Geschichten beteiligen, die der DFB-Pokal schreibt.





Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Mathias Frohnapfel

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1244