Olympia 2021: Perfektion mit 14! Hongchan Quan dominiert Turmspringen

Am 28. März ist Hongchan Quan 14 Jahre alt geworden. Keine fünf Monate später ist sie Olympiasiegerin. ( Der Medaillenspiegel bei Olympia )

Als wäre das nicht erstaunlich genug und Turmspringen für Laien ohnehin schon an Spektakel kaum zu überbieten, legte die Chinesin im Finale des Wasserspringens vom 10-Meter-Turm einen Wettkampf für die Geschichtsbücher hin.

Traumnote 10,0 für Quan - Reporter begeistert

“Wow, wow, irre, Wahnsinn! Als ob das das Leichteste der Welt wäre. Ehrlich: Ich weiß nicht, was man jetzt hier noch abziehen will”, staunte auch ZDF -Reporter Torsten Püschel, nachdem Quan bei ihrem zweiten Sprung einen perfekten 3 1/2 Delfinsalto ins Wasser gebracht hatte.

Das sahen auch die Kampfrichter so.

Quan legt zweiten perfekten Sprung nach

Nachdem sie anschließend bei ihrem dritten Sprung “nur” drei Mal die 10,0 erhielt, sodass letztlich zwei Mal die 9,5 und nur eine 10,0 in die Wertung eingingen, legte Quan im vierten Versuch noch einmal nach.

“Was soll man da noch abziehen? Und wenn es nichts gibt, das man entdeckt, was man abziehen könnte, dann soll man verdammt nochmal auch eine 10 ziehen!”, forderte Püschel und fragte: “Wann soll man es sonst machen als nach so einem Sprung in einem olympischen Finale?”