Halo Infinite: Kommt jetzt der Battle-Royale-Modus?

Halo Infinite - Erster Hinweis schon im Februar?

Bereits im Februar postete der offizielle Halo-Twitter-Account eine Botschaft, der weitgehend kaum Beachtung geschenkt wurde. Vermutlich, weil sie als Antwort unter einem anderen Post platziert wurde. “Only the hottest of drops”, also eine Anlehnung an den gängigen Ausdruck “Hot Drop” aus Battle Royales. Obendrein zeigt der Tweet noch Gameplay mit Flugobjekten, die auf eine Planetenoberfläche zurasen, was eigentlich kaum Platz für Interpretation zulässt.