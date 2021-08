Anzeige

CSGO: XANTARES verlässt BIG Counter-Strike: XANTARES verlässt BIG

Mit Xantares verlässt einer der erfolgreichsten türkischen eSportler seine Organisation © BIG

Fatih Öztürk

Der Vertrag von İsmailcan Dörtkardeş bei Berlin International Gaming läuft aus und wird nicht weiterverlängert. Er macht Platz für Nicklas “gade” Gade.

Schon seit geraumer Zeit brodelte es in der Gerüchteküche, doch mit Sicherheit konnte niemand sagen, ob XANTARES’ Tage in Berlin tatsächlich gezählt waren. Noch vor einem Monat bestritt BIG Manager Christian Lenz anstehende Wechsel, doch in der Nacht des 31. August wurde es spannend. “Statement Tomorrow” postete XANTARES bei Twitter.

Anzeige

Am nächsten Tag kam das versprochene Statement des türkischen Publikumslieblings. “Ich habe beschlossen, einen neuen Weg für mich und meine Karriere einzuschlagen. Darum werde ich ab der kommenden Saison nicht mehr für BIG spielen.” Man scheint im Guten auseinanderzugehen, schließlich erinnert sich Dörtkardeş positiv an die letzten zweieinhalb Jahre in Berlin: “Neben der guten Zeit bei BIG konnte ich auch meinen Traum erfüllen, auf Platz 1 der Team Rankings zu stehen und das beste Team der Welt zu stellen. Ich habe sehr gute Freundschaften geschlossen und schöne Momente erlebt, an die ich mich gerne zurückerinnere.” Zum Ende seiner Botschaft bedankt sich der scheidende Spieler bei BIG, die ihn wie immer bei seiner Entscheidung unterstützt haben.

Besonderer Dank

In einem weiteren Twitlonger bedankt sich XANTARES zusätzlich bei BIG Mitbegründer Yilmaz Ozan und seiner Frau Nuran, die sein Einleben und seine Zeit in Deutschland erleichtert haben. Darin schreibt er, welche Bedenken er ursprünglich gehabt hatte, in ein Land zu ziehen, dessen Sprache er nicht spricht. Ihnen beiden verdanke er es, nicht in Einsamkeit und Trauer verfallen zu sein und hebt hervor, dass diese unbezahlbare Unterstützung etwas ist, das es im eSport nur selten gibt. “Allen BIG Fans, allen Verantwortlichen und speziell Nuran und Yilmaz, die einen besonderen Platz für mich einnehmen, gilt mein Dank.”