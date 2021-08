League of Legends: Worlds 2021 ohne Akshan

Akshan schwingt nicht zu den diesjährigen Worlds. Zunächst sollte der neue Champion lediglich bei den LEC-Playoffs fehlen, doch nun trifft es auch die Weltmeisterschaft in League of Legends.

Wie Maximilian Peter Schmidt, der Head of Esports bei Riot, am Sonntag bekannt gab, wird Akshan sowohl bei den Playoffs der LEC als auch bei den Worlds im Herbst nicht zur Verfügung stehen. Grund dafür ist die geringe Präsenz Akshans im Profibereich bis zu den Worlds, was eine Balancierung des Champions schwierig mache.