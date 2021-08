FC Bayern: Oliver Kahn sieht starke Gemeinschaft und Erfolgskultur als Trumpf der Bayern

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn setzt nach neun Meisterschaften in Serie vor allem auf Trainer Julian Nagelsmann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In so einer Situation müsse man “immer auch gegen eine gewisse Saturiertheit arbeiten. Julian ist jung – und hungrig. So jemanden brauchen wir, damit alle heiß auf den zehnten Meistertitel bleiben”, sagte Kahn im Vereinsmagazin 51.