Hier sind eSports-Fans mittendrin: Neue eSPORTS1 App bietet noch mehr Insights und umfangreiche Datenwelt Hier sind eSports-Fans mittendrin: Neue eSPORTS1 App bietet noch mehr Insights und umfangreiche Datenwelt

eSPORTS1 berichtet ab 24. Janaur 2019 über die bekanntesten eSports-Titel © SPORT1

eSPORTS1 App bietet täglich die wichtigsten News, Hintergründe und Interviews zu allen relevanten eSports-Titeln

Umfangreiche Datenwelt mit Live-Ergebnissen und Statistiken zu den großen eSports-Ligen und -Turnieren, darunter unter anderem die Events in League of Legends und CS:GO

eSports rund um die Uhr: 24/7-Livestream des Pay-TV-Senders eSPORTS1 mit hochklassigen internationalen und nationalen Events zusätzlich für 5,99 Euro pro Monat im Abo

Großes Video-on-demand-Angebot, unter anderem mit den Magazinsendungen “Inside eSports” und “eSportsONE – Analytics” sowie Tutorials mit eSports-Profis

eSPORTS1 App ab sofort zum kostenlosen Download für Android bei Google Play™ und für iOS im App Store

Ismaning, 5. August 2021 – Tolle Nachricht für alle eSports-Fans: Die neue eSPORTS1 App ist ab sofort kostenlos für Android bei Google Play™ und für iOS im App Store erhältlich. In der kostenlosen Version der App sind aktuelle News, Hintergründe und Interviews zu allen relevanten eSports-Titeln, darunter CS:GO, FIFA, League of Legends, Dota 2 und Rocket League, kompakt und übersichtlich aufbereitet. Zudem bietet die App eine umfangreiche Datenwelt mit Live-Ergebnissen und Statistiken zu den großen eSports-Ligen und -Turnieren in populären Titeln wie League of Legends und CS:GO. Ergänzt wird das Angebot um einen großen Video-on-demand-Bereich mit unter anderem den Magazinsendungen “Inside eSports” und “eSportsONE – Analytics” zum Nachschauen sowie Tutorials von eSports-Profis zu den wichtigsten Spieletiteln. Darüber hinaus gibt es den 24/7-Livestream des im Januar 2019 gestarteten Pay-TV-Senders eSPORTS1 für monatlich 5,99 Euro im Abo.

Das bietet die neue eSPORTS1 App

Mit der eSPORTS1 App sind Fans stets über die Neuigkeiten der eSports-Welt informiert. Die App bietet tägliche News, Hintergrundberichte, Interviews und vieles mehr. Dabei werden alle populären Games wie League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Overwatch oder FIFA abgebildet. Diese können auch als “Favoriten” gekennzeichnet werden und stehen damit für den schnelleren Zugriff zur Verfügung. Content von den wichtigsten Social-Media-Plattformen kann zudem direkt in Artikel eingebunden werden. Neu sind die tiefgehenden Live-Ergebnisse und Statistiken für Ligen und Turniere in bekannten Titeln wie League of Legends und CS:GO. So können User Spiele in diesen Titeln live mitverfolgen und über eine interaktive Map anschauen.

Im Video-on-demand-Bereich sind zudem die Ausgaben der Magazine “Inside eSports” und “eSportsONE – Analytics” nach der TV-Ausstrahlung sowie Tutorials zu den wichtigsten Spielen abrufbar. Durch die Tutorials führen bekannte eSports-Profis wie zum Beispiel der FIFA-Profi Niklas Luginsland. Wer darüber hinaus eSports live erleben möchte, kann für 5,99 Euro im Monat den Livestream des Pay-TV-Kanals eSPORTS1 abonnieren. Das 24/7-Programm des ersten linearen TV-Senders für eSports im deutschsprachigen Raum umfasst mindestens 1.200 Live-Stunden von hochkarätigen internationalen und nationalen eSports-Events sowie Highlight-Sendungen und eigenproduzierte Magazine. Die Programminhalte werden von der eigenen eSports-Redaktion gemeinsam mit Experten und Influencern aus der eSports-Community für die Zielgruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz kuratiert, redaktionell aufbereitet und präsentiert. Zahlreiche große eSports-Events werden auf Deutsch kommentiert und aus einem Studio gesendet.

eSports-Highlight auf SPORT1 im Free-TV

Am Samstag, 14. August, können sich alle eSports-Fans auf eine Sondersendung zur Rocket League freuen. Das zweistündige Magazin-Special steht ab 14:30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV auf dem Programm. Phylicia “Flitzi” Whitney moderiert.

eSPORTS1 App bei Google und Apple zum Download

Die eSPORTS1 App ist ab sofort kostenlos für Android über den Google Play™ Store und für iOS-Smartphones und Tablets über den App Store von Apple in deutscher Sprache erhältlich. Der Livestream des TV-Senders eSPORTS1 kann zusätzlich für 5,99 Euro im Monat in der eSPORTS1 App abonniert und monatlich gekündigt werden. Abrufbar ist der Livestream sowohl in der App als auch auf www.esports1.de .





Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Natalie Raida

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1212