Olympia 2021: Emma Hinze verpasst Olympia-Medaille im Keirin

Die 23-Jährige, die im Teamsprint am Montag Silber gewonnen hatte, scheiterte im Halbfinale am Donnerstag. Hinze belegte in der Vorschlussrunde lediglich den letzten Platz ihres Laufs, die jeweils drei besten der zwei Durchgänge qualifizierten sich für das Rennen um Gold.