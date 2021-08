eSports: SPORT1 bringt neue eSPORTS1 App auf den Markt

Tolle Nachricht für alle eSports-Fans: Die neue eSPORTS1 App ist ab sofort kostenlos für Android bei Google Play™ und für iOS im App Store erhältlich. In der kostenlosen Version der App sind aktuelle News, Hintergründe und Interviews zu allen relevanten eSports-Titeln, darunter CS:GO, FIFA, League of Legends, Dota 2 und Rocket League, kompakt und übersichtlich aufbereitet.

Zudem bietet die App eine umfangreiche Datenwelt mit Live-Ergebnissen und Statistiken zu den großen eSports-Ligen und -Turnieren in populären Titeln wie League of Legends und CS:GO. Ergänzt wird das Angebot um einen großen Video-on-demand-Bereich mit unter anderem den Magazinsendungen “Inside eSports” und “eSportsONE – Analytics” zum Nachschauen sowie Tutorials von eSports-Profis zu den wichtigsten Spieletiteln. Darüber hinaus gibt es den 24/7-Livestream des im Januar 2019 gestarteten Pay-TV-Senders eSPORTS1 für monatlich 5,99 Euro im Abo.

Das bietet die neue eSPORTS1 App

Content von den wichtigsten Social-Media-Plattformen kann zudem direkt in Artikel eingebunden werden. Neu sind die tiefgehenden Live-Ergebnisse und Statistiken für Ligen und Turniere in bekannten Titeln wie League of Legends und CS:GO. So können User Spiele in diesen Titeln live mitverfolgen und über eine interaktive Map anschauen.