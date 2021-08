Olympia 2021: Zehnkämpfer Warner knackt Busemann-Bestmarke

Zu Beginn des zweiten Wettkampftages in Tokio verbesserte der 31 Jahre alte Kanadier über 110 m Hürden die olympische Zehnkampf-Bestmarke von Frank Busemann um eine Hundertstel auf 13,46 Sekunden.

Der verbliebene deutsche Starter Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) blieb in 14,73 Sekunden deutlich über seiner Saisonbestleistung (14,50) und liegt mit 5133 Punkten auf Platz 13. Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) war am Mittwoch beim 400-m-Lauf wegen einer Fußverletzung ausgestiegen.

Warner hatte im Mai in Götzis 8995 Punkte erzielt und den Einzug in den 9000er-Klub knapp verpasst. Diesem gehören Mayer (9126), der Amerikaner Ashton Eaton (9045) und der Tscheche Roman Sebrle (9026) an.