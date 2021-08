Romelu Lukaku zum FC Chelsea? Gespräche mit Inter Mailand

Was passiert mit Romelu Lukaku?

Ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro soll Inter indes schon abgelehnt haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Blues aber im Begriff, noch eine Schippe draufzulegen.

Lukaku selbst soll derweil schon den Mailändern mitgeteilt haben, dass es ihn an die Stamford Bridge ziehe. Das berichtet The Athletic in England. (Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)