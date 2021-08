SC Braga: Roger Fernandes gibt Debüt als 15-Jähriger

Roger Fernandes (l.) ist erst 15 Jahre alt, aber bereits in der ersten Mannschaft des SC Braga © Imago

Wenn die nationale Liga am kommenden Wochenende beginnt, dann winkt Fernandes der nächste Rekord. Er könnte auch im wichtigsten Wettbewerb Portugals zum jüngsten Spieler werden. Kein Wunder, dass in dem Land auf der iberischen Halbinsel Begeisterung rund um den Youngster ausgebrochen ist.

Trainer Carvalhal: “Ich war fasziniert”

Diese Begeisterung schürt auch sein Trainer Carlos Carvalhal. “Roger begann das Training und ich mochte ihn von der ersten Ballberührung an! Er gefiel mir so gut, dass er gleich beim ersten Trainingsspiel gegen Vizela in der ersten Mannschaft gespielt hat”, erzählte er der portugiesischen Sporttageszeitung O Jogo.