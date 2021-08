FC Chelsea: Unerwarteter Ausweg für Pulisic und Hudson-Odoi?

Mega-Transfer in Planung? So baut Tuchel Chelsea um

Der Ex-Dortmunder Pulisic kam in sechs seiner elf Königsklassen-Partien in der vergangenen Saison nur als Joker zum Einsatz. Der einst öffentlich vom FC Bayern umworbene Hudson-Odoi hatte im Team von Kai Havertz und Timo Werner noch mehr die Rolle eines edlen Lückenfüllers inne. ( Darum platzte Hudson-Odois Deal mit dem FC Bayern )

Wohin mit Pulisic und Hudson-Odoi? Ein Luxusproblem für Tuchel - dessen Lösung er am Wochenende aber womöglich näher gekommen ist.

Pulisic und Hudson-Odoi im Mittelfeld statt im Angriff

In einem Testspiel beim FC Arsenal am Sonntag (2:1 durch Tore von Kai Havertz und Tammy Abraham) agierten Hudson-Odoi und Pulisic in für beide eher ungewohnter Rolle als Mittelfeld- statt Sturmflügelzange.