Formel 1: Valtteri Bottas bei Mercedes nach Ungarn-Crash ohne Zukunft

Valtteri Bottas kann einem in der Formel 1 derzeit fast schon leid tun. Seine Zukunft ist wohl nicht erst seit seinem Unfall in Ungarn entschieden.

Dabei kann der Finne einem in seinem momentanen Unglückswurm-Dasein schon fast leid tun. Er hatte es ohnehin schon schwer genug im Mercedes-Team, das alles für Superstar Hamilton macht. Pech für ihn, dass Bottas am Hungaroring Hamilton und dem Team ungewollt den bisher größten Dienst erwiesen hat.

Grund: Beim Start unter feuchten Bedingungen verschätzte er sich, fuhr McLaren-Youngster Lando Norris ins Heck, der rammte daraufhin ausgerechnet die beiden Red Bulls weg, die roten Tücher im WM-Kampf von Hamilton und Co. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Bottas gibt sich kleinlaut

In Budapest saß Bottas, seiner Schuld zutiefst bewusst, erst einmal wie ein Häufchen Elend auf einem Reifenstapel und war froh, den Helm nicht abziehen zu müssen. Später gab er offen zu: “Ich habe mir selbst Schaden zugefügt, aber auch anderen.”

Jetzt muss er an seine Zukunft denken. Denn seine Zeit bei den Schwarzpfeilen ist abgelaufen. 2022 muss sich der 31-Jährige ein neues Team suchen, das steht so gut wie fest. Der Finne hat seine Schuldigkeit getan. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Allein: Teamchef Toto Wolff will sich noch nicht festlegen: “Der eine Fehler von Valtteri macht es nicht aus. Wir müssen in der Sommerpause ganz genau analysieren, was wir tun: Setzen wir auf die Jugend oder auf die Stabilität.”