Darts Players Championship 23: Schindler scheitert erneut an Wright

Martin Schindler hat beim Players Championship 23 der PDC ein bitteres Déjà-vu erlebt. Wie schon am Vortag schied der Deutsche im Viertelfinale aus - und wie am Dienstag erwies sich Peter Wright als zu starker Gegner.

Beim dritten Turnier der Super Series 6 in Barnsley unterlag “The Wall” dem World-Matchplay-Sieger diesmal mit 3:6 in Legs. Zuvor hatte der 24-Jährige Kai Fan Leung, Michael Smith, Martijn Kleermaker und Martin Lukeman besiegt. ( Alles Wichtige zum Darts )

Für die anderen deutschen Teilnehmer lief es wieder nicht erfolgreich. Gabriel Clemens musste sich James Wade in der 3. Runde mit 3:6 geschlagen geben. Max Hopp (2:6 gegen Darius Labanauskas), Florian Hempel (5:6 gegen Gordon Mathers) und Lukas Wenig (5:6 gegen José Justicia) verloren jeweils ihre Auftaktpartien.

Wright feiert Turniersieg

Der Tagessieg ging diesmal an Wright. Nachdem der Schotte am Dienstag im Finale noch gegen Ryan Searle den Kürzeren gezogen hatte, behielt er in einem umkämpften Match gegen Jonny Clayton die Oberhand.