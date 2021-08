FC Bayern: Jamal Musiala gefiel Entscheidung von Joachim Löw nicht

Gegen England war der 18-Jährige sogar erst in der 92. Minute auf das Spielfeld gekommen, als die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft bereits so gut wie feststand.

Nun äußerte sich Musiala zu seiner sehr späten Hereinnahme. “Ich hätte in Wembley gerne mehr Spielzeit bekommen”, sagte der Bayern-Profi der Sport Bild : “Ich war sehr motiviert und hatte mir sehr viel vorgenommen in der alten Heimat.”

Nagelsmann schickt Nachricht an Musiala

Beim FC Bayern will sich Musiala unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann weiterentwickeln: “Ich möchte unter Julian Nagelsmann ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein.”

In der vergangenen Saison stand Musiala bereits in 39 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister auf dem Rasen und war an acht Treffern beteiligt.