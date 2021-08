Olympia in Tokio: Timanowskaja aus Belarus nach Flucht in Wien gelandet

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja befindet sich auf dem Weg in ihre neue Heimat Polen. Am Rollfeld in Wien wartet auf sie ein Van gefolgt von zwei Polizeifahrzeugen.

Wie Timanowskaja wird auch ihr Ehemann ein humanitäres Visum in Polen erhalten, das bestätigten offizielle Stellen am Nachmittag.

Aus Angst vor Sanktionen in dem autoritären Staat wandte sie sich an die Polizei und das IOC und bekam Hilfe von der polnischen Botschaft in Tokio, in der sie die beiden Nächte vor der Ausreise verbrachte.