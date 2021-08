Hilfe nach der Flut: Nationalspieler Robin Koch und DFB-All-Stars veranstalten Benefizspiel in Trier – SPORT1 überträgt am Mittwoch, 11. August, live ab 20:15 Uhr Hilfe nach der Flut: Nationalspieler Robin Koch und DFB-All-Stars veranstalten Benefizspiel in Trier – SPORT1 überträgt am Mittwoch, 11. August, live ab 20:15 Uhr

Plakat zu „Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiel des Fußballs“ © undefined

DFB-All-Stars sind unter anderem mit Guido Buchwald, Marcell Jansen, Jens Nowotny, Renate Lingor, Lena Lotzen und Roman Weidenfeller vertreten

LOTTO-Elf tritt unter anderem mit Hans-Peter Briegel, Dariusz Wosz und David Odonkor im Kader an

Trier | Ismaning, 4. August 2021 – Eine Auswahl der DFB-All-Stars trifft am Mittwoch, 11. August, in einem Benefiz-Event im Trierer Moselstadion auf die LOTTO-Elf und die deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft. “Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiel des Fußballs” wird von SPORT1 live ab 20:15 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps übertragen. Jochen Stutzky moderiert, als Kommentator ist Oliver Forster im Einsatz. Die Einnahmen inklusive einer Sockelspende der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger über 100.000 Euro kommen den Geschädigten der Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zugute. Eingeladen zum Benefizspiel hat Nationalspieler Robin Koch (Leeds United), der von 2009 bis 2015 in den Jugendteams und der Oberligamannschaft von Eintracht Trier spielte. Die Schirmherrschaft hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer übernommen. Betreut werden die DFB-All-Stars durch den dreimaligen Meistertrainer Otto Rehhagel. Die Spielleitung liegt in den Händen des dreimaligen Weltschiedsrichters Dr. Markus Merk. Bei den All-Stars spielen Nationalspielerinnen und Nationalspieler gemeinsam, was sicher einen reizvollen Vergleich bieten wird.

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: “Wir unterstützen die großartige Initiative von Robin Koch, zusammen mit den DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun, der Stadt Trier und Eintracht Trier den von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen zu helfen. Das zeigt die positive Kraft, die der Fußball entfalten kann, wenn alle zusammenstehen, um zu helfen. Ich stamme selbst aus der Eifel und bin sehr froh, dass wir als Medienpartner durch die Liveübertragung im Free-TV und im Livestream unseren kleinen Beitrag dazu leisten können. Die Hilfsbereitschaft war bereits in den vergangenen Wochen sehr groß und wir wollen durch die bundesweite mediale Präsenz für das Event besonders auch die Spendenaktion in den Fokus rücken.”

Zu den vielen namhaften Spieler:innen der DFB-All-Stars, die sich bereit erklärt haben, den Flutgeschädigten zu helfen, gehören Guido Buchwald, Marcell Jansen, Jens Nowotny, Renate Lingor, Lena Lotzen und Roman Weidenfeller. Im Kader der LOTTO-Elf stehen unter anderem Hans-Peter Briegel, Dariusz Wosz und David Odonkor.

Eintrittskarten für das Spiel zum Preis von 5,00, 10,00 und 15,00 Euro gibt es ab heute bei Ticket Regional zu erwerben. Die Eintrittskarten können online unter www.ticket-regional.de/hilfenachderflut , an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder über die Hotline 06 51 / 97 90 777 bezogen werden.

Gespendet werden kann über Deutschlands größte Spendenplattform betterplace.org unter dem Link benefizspiel.betterplace.org. Betterplace ermöglicht ein sicheres, schnelles und einfaches Spenden für alle, die unterstützen wollen. Darüber hinaus werden weitere Einnahmen über eine Versteigerungsaktion des Netzwerks “Fußball stiftet Zukunft” über die Plattform unitedcharity.de generiert. Zahlreiche Prominente haben dazu bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Robin Koch sagt: “Die Bilder aus meiner Heimatregion, die mich in den vergangenen Tagen und Wochen in Leeds erreicht haben, sind schrecklich. Für mich war es von Anfang an klar, dass ich den Leuten vor Ort helfen und diese unterstützen will. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt gemeinsam und in großartiger Zusammenarbeit solch ein Benefizspiel auf die Beine gestellt haben, mit dem wir hoffentlich möglichst viel bewirken und die Region so zumindest etwas unterstützen können. Leider kann ich aufgrund der Vorbereitung mit Leeds United nicht persönlich anreisen. Umso mehr gilt mein Dank allen Organisatoren, dem DFB, Eintracht Trier, der Stadt Trier, sowie den Mannschaften und den vielen Helfer:innen, die alle einen Beitrag dazu leisten, dass auf die Flut die Hilfe folgt. Zusammenhalt, Zusammenarbeit und Schulterschluss sind die wichtigsten Voraussetzungen, um diese Katastrophe gemeinsam zu überstehen. Dabei gilt unser Gedenken den vielen Todesopfern der Überschwemmungen.”

Ministerpräsidentin Malu Dreyer betont: “Die Hochwasser-Katastrophe hat im Ahrtal und der Eifel schreckliche Zerstörung und Leid hinterlassen. Wir wissen von 138 Toten allein in Rheinland-Pfalz und unzähligen physisch und seelisch verwundeten Menschen. Wirklich alle in der Region sind sehr betroffen. Da sind zerstörte Eigenheime und Unternehmen im Gewerbe, in der Industrie und in der Landwirtschaft sowie weggespülte Straßen, Kanäle, Strom-, Wasser- und Telekommunikationsversorgung. Überall wurden Existenzen schwer getroffen. Mich freut die unglaublich große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Wie großartig, dass die DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun gemeinsam mit Fußball-Nationalspieler Robin Koch, der Stadt Trier und dem SV Eintracht Trier ein Benefizspiel im Moselstadion in Trier veranstalten. Ich danke allen Beteiligten, für das außerordentliche Engagement und hoffe, dass viele Spenden eingenommen werden, die den Betroffenen vor Ort direkt zugutekommen! Sehr gerne habe ich über diese tolle Veranstaltung in meiner Heimatstadt die Schirmherrschaft übernommen. Ich wünsche allen Spielern und Zuschauenden ein spannendes Turnier für den guten Zweck! Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass wir alle eng zusammenstehen – jetzt und in der Zeit des Wiederaufbaus.”

DFB-Vizepräsident Dirk Janotta, Vorsitzender der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger, erklärt: “Die Nachrichten über die Ausmaße der Katastrophe machen uns alle sehr betroffen. Es ist uns wichtig, dass wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten mit einbringen und das Spiel der DFB-All-Stars in vielerlei Hinsicht unterstützen können. Dafür bin ich allen Aktiven sehr dankbar.”

Dennis Junk, Landtagsabgeordneter und 2. Vorsitzender der Deutschen Bürgermeister-Nationalmannschaft (DFNB), sagt: “Unser Trainer Dieter Hahn, Bürgermeister der Gemeinde Pfaffenweiler, hat unmittelbar nachdem das Ausmaß der Hochwasserkatastrophe sichtbar wurde, als gebürtiger Eifeler, die Kollegen der DFNB gebeten, Spendenaktionen für die Flutopfer in ihren Gemeinden zu starten. Jetzt ist dank der Unterstützung von Robin Koch zusätzlich ein Benefizspiel daraus entstanden. Wir hoffen, dass wir hiermit einen kleinen Beitrag zur Bewältigung dieser unfassbaren Ereignisse für die Betroffenen leisten können.”





