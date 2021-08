FC Bayern München: Alexander Zverev zu Gast bei FCB-Team-Präsentation

Zverev kündigt Pause an

Alexander Zverev ist bei der Teampräsentation des FC Bayern in der Allianz Arena dabei. Der Olympiasieger schwärmt vom deutschen Rekordmeister.

Goldener Glanz beim FC Bayern: Olympiasieger Alexander Zverev war am Mittwoch bei der Teampräsentation des deutschen Rekordmeisters in der Münchner Allianz Arena dabei.

Bereits am Dienstag war Zverev Gast beim Legenden-Abend der Münchner in der neuen Bayern-World gewesen. Von Präsident Herbert Hainer gab es da schon ein schwarz-goldenes Away-Trikot mit Namen und der Nummer eins.

Zverev: Bin als Hamburger auch HSV-Fan

“Mein erstes Trikot war vom FC Bayern, von Oliver Kahn damals. Ich bin als Hamburger auch HSV-Fan. Der FC Bayern ist für mich aber der größte Verein auf der Welt und auch der, den ich am meisten verfolge”, sagte Zverev auf der Vereins-Homepage.

Der Besuch sei schon vor seinem Olympia-Triumph geplant gewesen, so Zverev: “Ich wollte das unbedingt machen. Es ist auch für mich ein riesiges Ereignis. Es ist wunderschön, all diese Leute hier zu sehen.”

Er sei "ein ganz normaler Mensch. Es ist schön zu sehen, dass die anderen Fußball-Legenden hier auch ganz normale Typen sind", fügte er an.

Müller gratuliert Zverev zu Olympiasieg

Zverev war am Montag in München gelandet. “Es ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl. Gold zu gewinnen bei Olympia, ist das Größte, was man im Sport erreichen kann. Die ganze harte Arbeit der letzten Jahre zahlt sich aus”, sagte er.