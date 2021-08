Nationalspieler Koch lädt nach Hochwasser-Katastrophe zu Benefizspiel ein

Nationalspieler Robin Koch will die Menschen in seiner Heimatregion nach der Hochwasser-Katastrophe unterstützen.

Ehemalige Welt- und Europameister im Einsatz

Koch will den Leuten im Krisengebiet helfen

"Die Bilder aus meiner Heimatregion, die mich in den vergangenen Tagen und Wochen in Leeds erreicht haben, sind schrecklich. Für mich war es von Anfang an klar, dass ich den Leuten vor Ort helfen und diese unterstützen will", sagte Koch, der wegen der Vorbereitung bei seinem Klub Leeds United nicht vor Ort sein wird.