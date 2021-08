Das sagt Jesse Marsch über den Unterleib-Tritt gegen David Beckham

Der heutige Leipzig-Trainer Jesse Marsch tritt David Beckham 2007 in einem Spiel in den Bauch. Nun erklärt der 47-Jährige, wie es zu dieser Tätlichkeit kommen konnte.

Es ist 14 Jahre her, seit Jesse Marsch in einem Meisterschaftsspiel gegen LA Galaxy die Sense ausgepackt hat – und niemand Geringeres als David Beckham war der Leidtragende.

“Who the fuck are you?”

“Er fragte ‚Who the fuck are you?’”, erinnerte sich Marsch im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland . Es folgt ein hitziges Wortgefecht, rund um die beiden Streithähne entwickelte sich ein wildes Handgemenge.

Marsch erwartet spannende Saison

Als Trainer ist Marsch derweil nicht so leicht aus der Fassung zu kriegen – seine Karriere geht steil bergauf. Nach Stationen in den USA und in Salzburg steht der 47-Jährige mittlerweile für RB Leipzig an der Seitenlinie.