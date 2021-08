Olympia 2021: Zehnkämpfer Niklas Kaul verletzt sich beim Hochsprung

Nachdem Kaul 2,11 m übersprungen hatte, humpelte er mit einem Blutfleck auf dem rechten Socken aus dem Stadion. Nach ARD -Informationen war zunächst offen, ob er anschließend ab 14.30 Uhr über 400 m an den Start gehen kann.

Kaul lief am Mittwochmorgen zunächst über 100 m in 11,22 Sekunden fünf Hundertstel schneller als bei seinem Gold-Wettkampf 2019 in Doha (11,27), danach erzielte er im Weitsprung mit 7,36 m eine persönliche Bestleistung. Auch im Hochsprung verbesserte er seine bisherige Bestmarke und arbeitetet sich auf den 13. Rang nach vorne.