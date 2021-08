FC Bayern: Das ist der Stand beim möglichen Transfer von Marcel Sabitzer

Verliert RB Leipzig den nächsten Star an den FC Bayern? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Berichte, wonach die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sind, treffen allerdings nicht zu. Zwischen den Vereinen haben noch keine Verhandlungen stattgefunden. Eine schnelle Einigung ist nicht in Sicht.

Sabitzer gilt als Wunschspieler von Nagelsmann

Allerdings gilt der 27 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler als Wunschspieler von Neu-Trainer Nagelsmann. Beide kennen sich durch ihre Zusammenarbeit in Leipzig aus dem Effeff, Sabitzer war sogar Nagelsmanns Kapitän. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Anfang Juni berichtete SPORT1 , dass sich Nagelsmann eine weitere Option im Zentrum wünscht. Bestenfalls ein Spielertyp, der Leon Goretzka ähnelt: stark in der Defensive und mit viel Zug in den gegnerischen Strafraum. Ein neuer “Box-to-Box”-Sechser.

Doch Leipzig weiß auch: Seinen 2022 auslaufenden Vertrag wird Sabitzer mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verlängern und ab Januar kommenden Jahres kann er als zukünftig ablösefreier Spieler bei jedem Verein der Welt unterschreiben. Will RB nochmal Ablöse kassieren, dann in diesem Sommer.

Mintzlaff will “Gespräche aufnehmen”

“Wir werden jetzt in Ruhe, ohne in Panik zu verfallen, mit ihm und seinem Berater die Gespräche aufnehmen und dann schauen wir mal, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt”, erklärte Mintzlaff.