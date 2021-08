NHL: Owetschkin verlängert bei Washington Capitals - fällt der Gretzky-Rekord?

Wie die Franchise am Dienstag bekannt gab, hat der Russe einen neuen Vertrag über fünf Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 unterschrieben.

Der Flügelstürmer nimmt den “ewigen” Rekord von Wayne Gretzky ins Visier, der in seiner prunkvollen NHL-Karriere 894 Tore erzielt hat - Owetschkin steht aktuell bei 730.

Capitals-GM begeistert: “Das Gesicht unserer Franchise”

"Alex ist das Gesicht unserer Franchise. Er fühlt sich der Organisation und der Stadt verbunden", sagte General Manager Brian MacLellan: "Alex verkörpert alles, wofür unser Team steht. Wir sind begeistert, dass er seine Karriere im Caps-Trikot in den kommenden fünf Jahren fortsetzen wird."

Owetschkin belegt in der ewigen Torjägerliste aktuell Platz sechs.

Bleibt der Russe von Verletzungen verschont, wird er sich wohl bereits in der im Oktober beginnenden Saison mindestens auf Platz vier verbessern. Dort steht aktuell Brett Hull mit 741 Toren. Zu Gretzkys Bestmarke fehlen Owetschkin 164 Treffer.

Die Vegas Golden Knights haben derweil etwas überraschend ihren Star-Torhüter Marc-Andre Fleury an die Chicago Blackhawks abgegeben. Zuletzt hatte der 36-Jährige, der in der abgelaufenen Saison als bester Keeper der Hauptrunde ausgezeichnet wurde, betont, dass er in Vegas bleiben wollte.